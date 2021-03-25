В Турции сняли на видео падающий небесный объект, похожий на метеорит

Горящий небесный объект был заснят жителями Измира в ночь на 31 июля. По словам очевидцев, после падения был слышен звук, похожий на взрыв.

Видео тут же появилось в интернете. Пользователи соцсетей предполагают, что на кадрах метеорит или фрагмент космического мусора.

Официальной информации от властей относительно произошедшего пока не было.