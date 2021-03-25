В Турции сняли на видео падающий небесный объект, похожий на метеорит
Жители турецкого Измира сегодня ночью стали очевидцами необычного явления
Горящий небесный объект был заснят жителями Измира в ночь на 31 июля. По словам очевидцев, после падения был слышен звук, похожий на взрыв.
Видео тут же появилось в интернете. Пользователи соцсетей предполагают, что на кадрах метеорит или фрагмент космического мусора.
Официальной информации от властей относительно произошедшего пока не было.
Sırada ne var zombi istilası filan? #izmir #meteor #MEMLEKETYANİYOR pic.twitter.com/cNkOgsB6hC— Brüksel Lahanası (@aaksiin) July 31, 2021
В Турции между тем продолжают бушевать лесные пожары, что не мешает отдыху российских туристов.
«На текущий момент по информации МИД Росси угрозы здоровью и безопасности наших граждан нет. Информация о пострадавших российских туристах также не поступала», – сообщила накануне, 30 июля, руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Россиянам, которые сейчас находятся на турецких курортах, рекомендовано следить за обстановкой, не покидать территорию отелей и следовать рекомендациям местных властей.
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