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"Если есть путевка, россиян и атомная война не остановит": в сети обсуждают возможную эвакуацию из Турции

Генконсульство предупредило, что может начать вывозить соотечественников из-за лесных пожаров

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Фото: @Pixabay

Генконсульство призвало россиян, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными и готовыми к возможной эвакуации.

«По информации, полученной генконсульством в префектуре и городской администрации, среди пострадавших российских граждан нет», - рассказал представитель дипмиссии.

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что горят леса в шести южных провинциях республики. Погибли как минимум четыре человека, более 180 пострадали.

Пожар затронул популярные курорты - Бодрум и Мармарис, там из некоторых отелей эвакуировали постояльцев. По словам собеседника агентства, они уже вернулись, пострадавших среди туристов нет.

Спасатели продолжают тушить основные очаги, угрожавшие жилым домам и гостиничным комплексам. В то же время большая часть отелей уже работают в штатном режиме и принимают новых гостей.

В Манавгате провинции Анталья и его окрестностях возгорания локализовали. Курортные зоны в Анталье находятся вне опасности. В Бодруме накануне вечером спасателям удалось справиться с огнем, бушевавшим в непосредственной близости к отелям Гюверджинлика (провинция Мугла).

В соцсетях эта тема также остается одной из самых жарких.

«Горячие путевки, во всех смыслах», - иронизирует читатель.

«И правильно! Железной рукой загоним россиян к счастью в Геленджике!» - вспоминает, что у нас есть и свои курорты россиянин.

«Если есть путевка, россиян атомная война не остановит», - считает москвич.

«Не мешайте наслаждаться all inclusive по полной», - шутит студент.

«Нашим туристам пожары, наводнения и цунами безразличны, отстаньте, не мешайте отдыхать», - призывает читатель.

«А за чей счет этот банкет (эвакуация) этих горе-туристов?» - задает риторический вопрос петербуржец.

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