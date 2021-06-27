Спасатели нашли пропавший в Томской области самолет АН-28

Пассажирский самолет АН-28 с людьми на борту найден после жесткой посадки в лесу. Все находившиеся на борту живы.

«Самолет обнаружен», – сообщили ТАСС в экстренных службах. Эту информацию также подтвердили в МЧС и в Сибирским авиационном поисково-спасательном центре.

Как отмечается, все 19 пассажиров самолета живы, получили ли они травмы и в каком находятся состоянии, не сообщается.

По предварительной информации Telegram-канала Baza, экипаж самолета принял решение о жесткой посадке из-за отказавшего двигателя. За пассажирами Ан-28 выслали два дополнительных вертолета для эвакуации.

Ранее сообщалось, что под Томском пропал пассажирский самолет Ан-28, он перестал выходить на связь и послал аварийный маяк. Самолет принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация». Он совершал внутрирегиональный рейс по маршруту Кедровск-Томск.