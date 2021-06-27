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Под Томском пропал самолет Ан-28 с людьми на борту, на его поиски отправили вертолет

По предварительной информации, в самолете находятся 17 человек, включая четырех детей

Фото: Соцсети

Под Томском пропал пассажирский самолет Ан-28. На борту сработал аварийный маяк.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, самолет Ан-28 перестал выходить на связь, почле чего было зафиксировано срабатывание аварийного маяка, сейчас ведутся его поиски. 

Изначально сообщалось, что на борту находятся 13 человек, включая четырех детей, позже осведомленный источник агентства уточнил, что речь идет о 17.

По предварительным данным, самолет принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация». Он совершал внутрирегиональный рейс по маршруту Кедровск-Томск.

Как пишет Telegram-канал Baza, на поиски пропавшего судна вылетел Ми-8. Сигнал аварийного маяка указывает, что Ан-28 мог совершить аварийную посадку или разбиться в Бакчарском районе. Канал отмечает, что, судя по сигналу, самолёт находится в глухом лесу. 

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