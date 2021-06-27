Женщину спасли из-под обломков взорвавшейся гостиницы в Геленджике
В результате происшествия пострадали пять человек, один погиб. Внутри отеля работают спасатели, они ищут пострадавших
После взрыва гостиницы в Геленджике спасатели извлекли из-под обломков гостиницы женщину и передали ее медикам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
По предварительным данным экстренных служб, под завалами больше никого нет.
Сейчас внутри отеля работают спасатели, они обследуют здание
В экстренных службах добавили, что после взрыва были повреждены перекрытия между первым и вторым этажами.
Как рассказали в пресс-службе МЧС, у здания повреждено остекление и внутренние конструкции первого этажа. Эвакуированы 50 человек. В результате происшествия пострадали пять человек, один погиб.
Как сообщалось ранее, в четырехэтажной гостинице, расположенной в центре Геленджика, произошел взрыв газа.
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