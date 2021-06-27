Женщину спасли из-под обломков взорвавшейся гостиницы в Геленджике

После взрыва гостиницы в Геленджике спасатели извлекли из-под обломков гостиницы женщину и передали ее медикам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

По предварительным данным экстренных служб, под завалами больше никого нет.

Сейчас внутри отеля работают спасатели, они обследуют здание

В экстренных службах добавили, что после взрыва были повреждены перекрытия между первым и вторым этажами.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, у здания повреждено остекление и внутренние конструкции первого этажа. Эвакуированы 50 человек. В результате происшествия пострадали пять человек, один погиб.

Как сообщалось ранее, в четырехэтажной гостинице, расположенной в центре Геленджика, произошел взрыв газа.