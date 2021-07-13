В центре Геленджика произошел взрыв в гостинице

В четырехэтажной гостинице, расположенной в центре Геленджика, произошел взрыв газа. Два человека пострадали, один погиб. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«Взрыв произошел на кухне в частной гостинице. Два человека получили травмы и один погиб», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что под завалами может оставаться женщина.

На место происшествия выехал следователь.

«По прибытию первых подразделений МЧС России установлено что на месте происшествия повреждено остекление и внутренние конструкции первого этажа. Проводится разбор завалов. Всего к ликвидации последствий задействовано от РСЧС 40 человека и 14 единиц техники в том числе от МЧС России 11 человек личного состава и 4 единицы техники», — сообщило МЧС региона Известиям.