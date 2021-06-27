BAZA: Количество пострадавших при взрыве в Геленджике увеличилось до 5 человек

Число пострадавших после взрыва газа в гостинице в центре Геленджика увеличилось до пяти человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Под завалами еще могут находиться люди. Все пострадавшие госпитализированы в реанимацию местной больницы, у них ожоги, переломы и травмы головы», – пишет канал.

По одной из версий, которую приводит Telegram-канал, ЧП произошло в торговой точке на первом этаже здания. Сотрудники утром пришли в магазин, включили свет и произошел взрыв.

Ранее сообщалось, что в четырехэтажной гостинице, расположенной в центре Геленджика, произошел взрыв газа. Два человека пострадали, один погиб.