В жизни не как в GTA: Неудавшееся ограбление прямиком из психдиспансера

Захватчиком банка с помощью рюкзака в Тюменском «Сбербанке» оказался 32-летний Александр Гриченко, который, как пишут СМИ, состоит на учете в психдиспансере. Об этом сообщает Telegram-канал UralMash.

Сейчас мужчину везут в отдел полиции на допрос. Как отмечается, в рюкзаке задержанного не нашли взрывоопасных веществ.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина в маске и с рюкзаком, из которого торчали провода, зашел в отделение банка на Червишевском тракте и передал записку с требованием выдать ему 15 млн рублей. Начальница отделения уговорила его отпустить всех посетителей и осталась вместе с ним и еще одной сотрудницей.