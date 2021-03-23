BAZA: В Тюмени мужчина в маске взял заложников в "Сбербанке" и потребовал 15 млн рублей

В Тюмени мужчина в маске, с рюкзаком, из которого торчат провода, взял в заложники двух сотрудников «Сбербанка». Об этом пишет Telegram-канал BAZA.

Как сообщается, неизвестный зашел в отделение банка на Червишевском тракте и передал записку с требованием выдать ему 15 млн рублей. Начальница отделения уговорила его отпустить всех посетителей и осталась вместе с ним и еще одной сотрудницей.

По данным телеканала РЕН-ТВ, сотрудники полиции и ОМОНа оцепили здание банка. Из здания эвакуировали сотрудников и посетителей. По данным СМИ, в настоящее время силовики готовятся к штурму.

Официальных комментариев относительно происходящего пока нет.