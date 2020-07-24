Глава Кисловодска введен в кому. Он упал с электросамоката на скорости 55 км/ч

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что глава региональной столицы Кисловодска Александр Курбатов введен в искусственную кому. Об этом Владимиров написал на личной странице в Instagram.

По его словам, состояние градоначальника стабилизировано, но остается тяжелым после проведенной операции в связи с падением с электросамоката.

Телеграм-канал Life Shot пишет, что мэр передвигался на личном самокате со скоростью 55 километров в час и врезался в бордюр.

Александру Курбатову 51 год. Главой Кисловодская он является с 2015 года.