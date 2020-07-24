Сахмеев Владимир
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Глава Кисловодска введен в кому. Он упал с электросамоката на скорости 55 км/ч

Состояние Александра Курбатовова стабилизировано, но остается тяжелым

Фото: Global Look Press

Александр Курбатов

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что глава региональной столицы Кисловодска Александр Курбатов введен в искусственную кому. Об этом Владимиров написал на личной странице в Instagram.

По его словам, состояние градоначальника стабилизировано, но остается тяжелым после проведенной операции в связи с падением с электросамоката.

Телеграм-канал Life Shot пишет, что мэр передвигался на личном самокате со скоростью 55 километров в час и врезался в бордюр.

Александру Курбатову 51 год. Главой Кисловодская он является с 2015 года.

Рубрика: Происшествия

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