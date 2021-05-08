В Москве задержали людей, пытавшихся помешать репетиции парада Победы

Четверо молодых людей задержаны московской полицией из-за попыток выйти на проезжую часть во время репетиции парада ко Дню Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

– Полиция задержала четверых молодых людей, которые пытались выйти на проезжую часть во время прохождения техники по Звенигородскому шоссе для репетиции парада, – рассказал источник.

Как отмечается, перед этим они взломали замок на чердак дома, стоящего около проезжей части.

Среди задержанных оказались двое несовершеннолетних – парень и девушка 16 и 17 лет соответственно, 19-летний парень и 21-летняя девушка.

Сейчас проводится доследственная проверка, о произошедшем уведомлена прокуратура.

Утром 7 мая полиция задержала в Москве активистку группы Pussy Riot Веронику Никульшину. По сообщению журналистов, полицейские с утра караулили девушку около подъезда дома, в котором она проживает. Задержание один из силовиков, по сообщениям СМИ, мотивировал следующей фразой: «Раз старший сказал, значит, есть за что». Никульшина отмечает, что она с утра отправилась на съемки документального кино, но полиция подозревала, что должна состояться акция. «Ридус» пишет со ссылкой на пресс-службу УМВД по Москве, что Pussy Riot якобы планировали выбежать на проезжую часть во время репетиции парада Победы в форменной одежде и перекрыть движение военной техники. Но подтвердить сведения о готовящейся акции в полиции не смогли.