Выбегавшая на поле ЧМ-2018 активистка Pussy Riot задержана в Москве

Утром 7 мая полиция задержала в Москве активистку группы Pussy Riot Веронику Никульшину, пишет «Медиазона». Полицейские с утра караулили девушку около подъезда дома, в котором она проживает.

Задержание один из силовиков, по собщениям СМИ, мотивировал следующей фразой: «Раз старший сказал, значит, есть за что».

Никульшина отмечает, что она с утра отправилась на съемки документального кино, но полиция подозревала, что должна состояться акция.

«Ридус» пишет со ссылкой на пресс-службу УМВД по Москве, что Pussy Riot якобы планировали выбежать на проезжую часть во время репетиции парада Победы в форменной одежде и перекрыть движение военной техники. Но подтвердить сведения о готовящейся акции в полиции не смогли.

Вероника Никульшина была одной из участниц нашумевшей акции Pussy Riot во время Чемпионата Мира по футболу – 2018, когда она и Петр Верзилов выбежали на поле в полицейской форме.