Сотрудников газовой службы задержали после взрыва дома в Нижегородской области

Двоих сотрудников газовой службы задержали после взрыва в жилом трехэтажном доме в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Сотрудники Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).

По предварительной версии следствия, 19 апреля 2021 года сотрудники газовой службы выполняли работы обслуживанию дома в селе Маргуша, в результате которых могло произойти разрушение конструкции.

Как уточняется, взрыв прогремел в вечернее время в жилом трехэтажном доме, он стал причиной повреждения конструкций, из-за чего частично обвалились перекрытия второго и третьего этажей, разрушенными оказались четыре квартиры.

По сообщению Следственного комитета, в результате взрыва погиб трехмесячный ребенок, еще двое малолетних детей и трое взрослых жильцов дома пострадали.

В настоящее время следователи допрашивают подозреваемых и свидетелей по делу. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.