Прокуратура изучит инцидент со взрывом пиротехники в московском училище

5 апреля в Московском хореографическом училище имени Лавровского 14-летний подросток использовал пиротехнический продукт, из-за чего в учреждение пришлось вызывать пожарных.

Симоновская межрайонная прокуратура проведет проверку в учреждении по факту ЧП.

Телеграм-канал Baza сообщал, что в училище произошел взрыв и приводил данные о 11-летнем пострадавшем. Позже в МГХУ эту информацию опровергли.

«Сработала сигнализация, все вышли на улицу вместе с детьми. Приехали пожарные, посмотрели и сказали, что можно заходить и работать дальше. Дети вернулись и мы продолжили работу», — заявил неназываемый респондент из училища телеканалу «Звезда».

Но прокуратура подтверждает, что одному из учеников понадобилась медицинская помощь. Надзорное ведомство будет устанавливать обстоятельства произошедшего и выяснять, как в учебном заведении соблюдают меры безопасности.