В США проходят протесты после убийства чернокожего мужчины сотрудницей полиции

Как сообщает агенство WEK.ru, в воскресенье сотрудница полиции из города Бруклин-Сентер во время остановки автомобиля для проверки документов застрелила 20-летнего чернокожего мужчину Даунта Райта.

Инцидент произошел в пригороде Миннеаполиса, штат Миннесота, там начались беспорядки. Протестующие собрались у полицейского участка и выкрикивали имя Райта. Чтобы разогнать толпу, правоохранители применили слезоточивый газ. Губернатору Миннесоты Тиму Уолзу пришлось ввести комендантский час с семи вечера до шести утра, он также призвал провести слушания по реформе полиции. Сейчас в город введены дополнительные силы национальной гвардии.

Даунта Райта остановили сотрудники полиции, когда он ехал в автомобиле. Как уточняется, у них был ордер на его арест, поэтому после проверки документов юноша попытался скрыться. Тогда офицер выстрелила в него. Как сообщает начальник полиции Бруклин-Сентер Тим Гэннон, женщина намеревалась использовать электрошокер, однако по ошибке выстрелила из пистолета.

Сотрудница полиции отправлена в административный отпуск. Мэр города Майк Эллиотт призвал уволить ее со службы.

Акции протеста в связи с трагедией прошли по всей стране. Президент страны Джо Байден призвал американцев к миру.

Ранее Sobesednik.ru рассказывал, что власти Миннеаполиса выплатят рекордные $27 млн родным убитого полицией темнокожего парня Джорджа Флойда. Его гибель в мае 2020 года вызвала массовые беспорядки и погромы по всей стране, а движение против расизма и насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter приобрело мировой масштаб.