Власти Миннеаполиса выплатят рекордные $27 млн семье убитого полицией Флойда

Родные Джорджа Флойда, который скончался во время задержания полицией Миннеаполиса, получат $27 миллионов в рамках досудебного урегулирования их гражданского иска к администрации города. Это рекордная сумма, до этого максимальной компенсацией было $20 миллионов — тогда полицейский убил белую женщину, которая пыталась подойти к его машине.

Напомним, что Джордж Флойд стал жертвой полицейского насилия, когда его заподозрили в использовании поддельных 20-долларовых купюр: один из сотрудников полиции, проводивших задержание, несколько минут упирался коленом в его шею, от чего афроамериканец в итоге и скончался. Это удалось записать на видео. Гибель Флойда стала катализатором для расовых протестов по всей стране, которые не утихали несколько месяцев. Также общественная кампания привела к ряду системных изменений, в том числе полицейским реформам в ряде штатов.

Решение о досудебном соглашении с семьей погибшего единогласно принял городской совет, сообщает Associated Press.