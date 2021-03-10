Сайты госорганов упали на фоне начала замедления Twitter. Госдума парализована

Пользователи массово жалуются на отказ работы сайтов государственных органов. Не удается попасть на сайт Кремля, Роскомнадзора, правительства, Госдумы, премьер-министра и Совета Федерации, иногда некоторые из них работают, но с перебоями.

«Выполнять свою работу из-за сбоя физически невозможно. Работа просто встала», — рассказал Znak.com собеседник в Госдуме, где вообще не работает интернет.

Пользователи сайта Downdetector говорят о массовых сбоях в работе одного из крупнейших провайдеров страны «Ростелеком» во многих регионах. Он также предоставляет услуги хостинга, то есть от него зависит работоспособность многих сайтов.

Причины сбоев пока неизвестны.

Всё это происходит на фоне распространенного сегодня объявления Роскомнадзора о том, что он начинает замедлять работу социальной сети Twitter. Также регулятор пригрозил соцсети полной блокировкой. Напомним, что когда ведомство безуспешно пыталось заблокировать Telegram несколько лет назад, это пагубно отразилось на интернет-сервисах в России, повредив даже банковской инфраструктуре.