Спасатели нашли на месте крушения авиалайнера в Индонезии два черных ящика

В Индонезии найдены два черных ящика на месте крушения пассажирского самолета компании Sriwijaya Air.

Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы обнаружили местонахождение обоих черных ящиков. Дайверы начнут их искать сейчас и, надеюсь, мы скоро их получим», — рассказал представитель агентства транспортной безопасности страны Сорджанто Тжаджанто.

Падение авиалайнера произошло накануне, спустя четыре минуты после вылета из Джакарты в Понтианак на острове Калимантан. Самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air вошел в крутое пикирование и исчез с радаров, находясь над Яванским морем.

Сообщатся, что диспетчеры потеряли контакт с самолетом, когда он находился на высоте 3350 метров, а затем резко потерял высоту и оказался на отметке 76 метров. Позднее стало известно, что незадолго до потери связи с диспетчерами самолет отклонился от курса, а потом сигнал уловило военное судно, и водолазы обнаружили обломки самолета на глубине 23 метров.

По заявлению властей, все 62 человека на борту, пассажиры и члены экипажа, включая 10 детей, были индонезийцами.