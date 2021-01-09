Самолет компании Sriwijaya Air упал в Яванское море. Граждан РФ на борту не было

Пассажирский самолет компании Sriwijaya Air в субботу упал в Яванское море в районе острова Лаки.



Об этом пишет ТАСС со ссылкой на новостной портал Detik.

Сообщается, что на борту самолета находилось по меньшей мере 59 человек. По данным агенства «Синьхуа», среди них шесть членов экипажа и 53 пассажира. Отмечается, что в числе пассажиров были шесть детей, в числе которых один младенец.

Информация о крушении самолета была получена в районе 14:30 по местному времени (10:30 мск), в настоящее время идет поисковая операция.

По данным авиационного портала FlightRadar, собранных на основе автоматического зависимого наблюдения-вещания, самолет набирал высоту около 3 тыс. метров, сигнал был потерян через четыре минуты после взлета.



Посольство РФ в Индонезии сообщило, что российских граждан на борту не находилось.



«Посольством незамедлительно сделан официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии на предмет наличия на борту российских граждан. По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолета не было. Уточняем сведения», — сообщает дипломатическое представительство в Facebook.





