На Камчатке вулканы Крымский и Безымянный выбросили 14 км пепла

Главное управление МЧС по Камчатскому краю предупреждает о жителей об опасности, возникшей в связи с пробуждением вулкана Безымянный, который уже выбросил на поверхность девять тысяч метров пепла при собственной высоте всего 2882 метра. Пепел может быть опасен для людей.

По данным ведомства, которое ссылается на информацию от Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) и Камчатского филиала геофизической службы РАН, облако пепла направилось в сел поселений Майское и Козыревск. Отмечается, что там пепла пока не наблюдается. Туристов в этой зоне нет.

«При вдыхании пепла и попадании его в лёгкие возможны аллергические реакции, поэтому при пеплопаде необходимо закрыть двери и окна, постараться без необходимости не выходить на улицу», — предупреждает пресс-служба главка регионального МЧС. При попадании пепла внутрь помещения, люди должны использовать респираторы или повязки с раствором соды. Технику (компьютеры, телевизоры и прочее) лучше укрыть чем-нибудь дополнительно. Одежду, которая подверглась попаданию пепла на улице заносить в дом не рекомендуется.

Когда же пеплоград завершится, а жители решат начать уборку, им необходимо помнить, что убирать его нужно только в защитных очках и респираторе.

Вблизи вулкана «может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах», предупреждают в МЧС.

Ранее также сообщалось, что пять километров пепла выбросил вулкан Карымский.