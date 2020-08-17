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Повторное заражение возможно: в пуле Мишустина выявили вспышку COVID-19

Общество - Происшествия
16:49, 17 августа 2020

Повторное заражение возможно: в пуле Мишустина выявили вспышку COVID-19
фото из Facebook Петра Мокшина
фото из Facebook Петра Мокшина

У пятерых человек из правительственного пула в ходе командировки на Камчатку, предположительно, выявили коронавиурс. Об этом у себя в Facebook сообщает супруга одного из участников делегации.

Правительственный пул сопровождал премьер-министра Михаила Мишустина, который находится с рабочей встречей в Петропавловске-Камчатском. По словам жены одного из участников делегации Петра Мокшина, группа зараженных была изолирована и санитарным бортом МЧС отправлена в Москву, где будет проходить двухнедельный карантин.

Примечательно, что сам Петр Мокшин ранее уже перенес коронавирус, а теперь, судя по предварительной информации, заболел повторно. 

«Мы в апреле отболели всей семьей по полной, с антибиотиками и небулайзером по три раза в день. Была убеждена, что теперь мы неуязвимы для этой заразы! Ошибалась. Мутирует и атакует второй раз», — написала в Facebook супруга Петра.

Мокшину стало плохо во время полета спецборта, после чего медики оказали ему необходимую помощь и поставили капельницу. О своем состоянии он сообщил жене на промежуточной посадке в Якутске.

«Самое яркое вречатление этого года — карантин. Сначала был месяц карантина, пока вся семья болела этим ковидом. И вот опять! Командировка на Дальний Восток, положительные тесты на ковид у нескольких человек из правительственного пула. И, хоть я и уже переболел, но был в контакте с заболевшими, и, следовательно, могу быть разносчиком заразы. Впрочем, могу и не быть. Точно это никто не знает. А раз точно не знает никто, то надо запереть на карантин к чертовой матери, не дожидаясь повторного ковида», — сообщает сам Мокшин на своей Facebook-странице.

Напомним, что Михаил Мишустин совершает рабочую поездку по Дальнему Востоку, в том числе несколько дней посвящено Камчатке. В планах премьера посещение социальных объектов, рабочие совещания по вопросам экономики, газификации и развитию туризма. Ранее премьер-министр также перенес коронавирус.

Рубрика: Происшествия

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фото из Facebook Петра Мокшина

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