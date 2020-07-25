МЧС направило допсилы на тушение лесного пожара, который раньше тушить не хотело

В заповедник «Денежкин камень» в Свердловской области, где проходят лесные пожары, направлены дополнительные силы МЧС. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства. Три дня назад в главном управлении МЧС региона говорили, что не отвечают за тушение лесных пожаров и забрали оттуда единственный вертолет.

«Сегодня к месту пожара дополнительно направлено 20 огнеборцев из городов Верхотурье и Краснотурьинск. Всего в ликвидации пожара задействованы 47 специалистов МЧС России», — говорится в релизе МЧС. Также отмечается, что спасатели прокладывают линию для перекачки води из ближайшей реки, а вертолет Ми-8 МЧС России доставил уже 17 тонн воды.

Впрочем, ранее единственный вертолет Ми-8, участвовавший в тушении пожара в заповеднике, оттуда откомандировали для перевозки главы МЧС Евгения Зиничева, который прилетел в регион, чтобы посетить Нижние Серги, где случилось сильное затопление. Тогда в ГУ МЧС России журналистам пояснили:

«Тушение природных пожаров не относится к компетенции МЧС России, задача МЧС России — защита населенных пунктов от огня, в том числе от угрозы природных пожаров. Природный пожар в заповеднике "Денежкин Камень" угрозы населенным пунктам не представляет!»

После этого площадь пожаров увеличилась в шесть раз с пяти до как минимум 30 гектаров.