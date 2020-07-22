Вертолет отозвали с тушения лесного пожара ради перевозки министра МЧС

В Свердловской области вертолет МЧС Ми-8 выполнял тушение лесных пожаров в заповеднике «Денежкин Камень», где огонь распространился уже на 23 гектара. Однако накануне его решили задействовать для других целей: в свердловском управлении ведомства Znak.com подтвердили, что его перебросили на перевозку посетившего регион министра МЧС Евгения Зиничева. Его нужно было доставить в Нижние Серги, где из-за паводка произошел сильный потоп.

Как отмечает издание, министр там пробыл всего три часа, так как к моменту его приезда уровень воды уже снизился.

«Тушение природных пожаров не относится к компетенции МЧС России, задача МЧС России — защита населенных пунктов от огня, в том числе от угрозы природных пожаров. Природный пожар в заповеднике "Денежкин Камень" угрозы населенным пунктам не представляет!» — пояснили в главном управлении МЧС региона.

При этом Znak.com отмечает, что из-за жары огонь в заповеднике за последние два дня занял лесную зону, в пять раз превышающую его площадь по состоянию на 19 июня. «Вертолета по-прежнему нет. Воду носят от реки к месту пожара пешком», — говорится на сайте организации.