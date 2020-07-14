В Сирии задержаны боевики, собиравшие данные о российских объектах

Сирийские военные задержали трех боевиков из экстремистской организации «Магавир-ас-Саура», собиравших данные о российских, сирийских и иранских военных объектах.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на самих задержанных.

«Мы числимся в организации "Магавир ас-Саура". Наша группа состояла из восьми человек: семи бойцов и одного проводника, который занимается контрабандой и перевозит личный состав и наркотики. Мы отправились на мотоциклах на выполнение задания и попали на минное поле», — рассказал журналистам один из задержанных боевиков Джасем аль-Али.

По словам аль-Али, несколько человек из группы погибли, в их числе были командир и проводник. Выжившие попали в плен к сирийским военным и были доставлены в сирийский город Тадмор близ Пальмиры.

Боевики получили от кураторов «тысячи долларов» на выполнение задания. «Все деньги были у командира группы Язана. Он подорвался на мине, и мы потеряли все», — сообщил второй задержанный Абдалла аль-Мишуат.

Задачей вооруженной группы был сбор сведений о российских, иранских и сирийских объектах, отмечает агентство. Для этого боевиков отправили в провинцию Ракка, в город Эль-Мансура из населенного пункта Эт-Танф.

По словам задержанных, они проходили подготовку под надзором американских инструкторов с использованием американского оружия, но на задание участники банды отправились с российскими автоматами.