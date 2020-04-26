Многоэтажный дом в Троицке проверяют после взрыва бытового газа

В одной из квартир в жилом многоэтажном доме в Новой Москве взорвался бытовой газ, выбиты стекла трех окон.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, взрыв произошел на десятом этаже газифицированного дома в Троицке. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Отмечается, что пожара после взрыва не последовало.

В квартире выбиты стекла трех окон. Подача газа в доме перекрыта, специалисты проверяют оборудование.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Краснодаре в результате взрыва газа в жилом доме погиб пожилой мужчина.