В Краснодаре идет проверка после взрыва газа, при котором погиб пожилой мужчина

Один человек стал жертвой ЧП в жилом шестиэтажном доме в Краснодаре, где произошел взрыв газа, приведший к пожару.

Как пишет «Интерфакс», взрыв прогремел в квартире на четвертом этаже дома по переулку Ленинский, сразу после этого возник пожар. Обнаружив возгорание, жильцы дома вызвали экстренные службы.

В пресс-службе краевого ГУ МЧС сообщили, что пожар произошел около 14:00, его ликвидировали в течение 25 минут. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

В результате происшествия погиб 68-летний хозяин квартиры. Другие жильцы были выведены из здания. Всего, по словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, эвакуированы 35 человек.

Глава региона распорядился предоставить помощь жильцам дома. «Поручил оперативно оказать помощь всем пострадавшим и предоставить им временное жилье», – написал Кондратьев в своем Telegram. Губернатор уточнил, что ситуация находится на личном контроле его первого заместителя.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарского края.