Белорусский, Курский и Казанский вокзалы не эвакуировали из-за "минирования"

Поступили сообщения о заложенных бомбах на Белорусском, Курском и Казанском вокзалах Москвы, однако, как сообщает ТАСС, эвакуации из них не проводились.

«На места прибыли специалисты экстренных служб для проверки этой информации. Эвакуация вокзалов не проводилась, они работают в штатном режиме», — приводит агентство слова собеседника.

Кроме этого сегодня были «заминированы» две железнодорожные станции в подмосковных Одинцове и Красногорске, а также не менее чем в десятый раз проверяют Храм Христа Спасителя.

По информации о возможных взрывах эвакуировали 13 районных судов Москвы и пять районных судов Санкт-Петербурга.

«Информация о минировании продолжает поступать в школы города, в настоящий момент их число достигло десяти», — сообщает источник ТАСС.

Также информация о бомбах поступала в школы и детские сады Екатеринбурга, где, как отмечает пресс-служба департамента образования администрации города, был усилен пропускной режим, а «решение об эвакуации принимают руководители образовательных организаций самостоятельно».

Уже в третий день подряд не подтверждается и угроза взрыва на рынке «Сотка» в Кемерове.