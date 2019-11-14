В ТиНАО пенсионер с ножом пытался напасть на медработника

В Новой Москве полиция задержала 64-летнего мужчину, которого подозревают в угрозе убийством фельдшеру скорой помощи.

Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

По словам обратившегося в полицию сотрудника бригады скорой помощи, медики прибыли на вызов в одну из квартир в микрорайоне Родники поселка Знамя Октября. Находящийся там мужчина начал вести себя неадекватно: держа в руке нож, он стал угрожать убийством, после чего нанес фельдшеру удар рукой в область туловища.

Вызванные сотрудники полиции задержали агрессора, им оказался 64-летний житель Москвы. Мужчина не смог объяснить свое поведение.

В данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде, против него возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).