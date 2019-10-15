Фото недели: Затопления после тайфуна "Хагибис" в Японии

После такого перестаешь вздрагивать от СМС-рассылок МЧС, сообщающих про изменение погоды. На Японию обрушился тайфун, который называют сильнейшим за полвека.

На этот раз метеорологическим агентствам удалось предупредить население за три дня до момента прихода стихии, а не за сутки, как обычно. Однако тайфун все равно унес жизни 47 человек. Еще 15 – пропали без вести.

Уцелевшим теперь предстоит упорная работа по восстановлению. До следующего катаклизма. Только за этот год тайфуны обрушивались на Японию 19 раз.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №39-2019 под заголовком «Фото недели».