Токио смог избежать крупного ущерба от урагана "Хагибис"

Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии, который по мощности сравнивали с ураганом 1958 года, выросло до 21 человека.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение. Различные травмы получили не менее 150 человек, еще 16 пропали без вести.

Ураган потопил пришвартованное в Токийском заливе панамское грузовое судно, на борту которого находились 12 членов экипажа. Девять из них в настоящее время числятся пропавшими. Местная береговая охрана и экстренные службы ведут поиски людей.

Тайфун «Хагибис», обрушившийся на Японию 12 октября, по силе сравнивали с ураганом «Ида», жертвами которого в 1958 году стали более 1,2 тысячи человек.

В 12 префектурах Японии, в том числе Токио, был объявлен максимальный уровень погодной опасности. Власти рекомендовали эвакуироваться более 10 миллионам человек.

Больше всего пострадала префектура Нагано, где произошел разлив реки Синано.

Токио между тем смог избежать серьезного ущерба. В частности, там поломаны деревья и подтоплен район Сэтагая в результате разлива реки Тамагава. Работа столичных аэропортов Ханэда и Нарита возобновлена, однако железнодорожное сообщение пока ограничено. Власти обещают разобраться с ситуацией в течение дня.

В спасательных работах задействованы примерно 27 тысяч служащих сил самообороны Японии, пишет «РИА Новости».