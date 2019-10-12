Власти Японии призывают 10 млн человек эвакуироваться из-за тайфуна

Власти Японии объявили наивысший уровень погодной опасности из-за приближающегося тайфуна «Хагибис».

К вечеру субботы, 12 октября, обязательная эвакуация из-за стихийного бедствия объявлена для 1,65 миллиона жителей Японии. При этом рекомендацию покинуть свои дома получили еще 9,23 миллиона японцев, передает «РИА Новости».

Как сообщает Japan News, тайфун «Хагибис» уже унес жизнь одного человека в префектуре Тиба. Кроме того, стихией было разрушено множество зданий, без электричества остались примерно 700 тысяч домов. Еще по меньшей мере 30 тысяч строений оказались обесточены в Токио.

В настоящее время в японской столице ограничено движение поездов и электричек, отменены почти все внутренние авиарейсы, токийский аэропорт Нарита полностью прекратил свою работу.

По информации метеорологического агентства Японии, тайфун перемещается со скоростью 35 км/ч, порывы ветра достигают 60 м/с.

Посольство РФ предупредило о пятом, максимальном уровне погодной опасности, передает РБК со ссылкой на Facebook российской дипмиссии. Там рассказали, что в Токио открыто временное убежище для иностранных граждан, расположенное в районе Тайто-ку. Российским гражданам, находящимся в Японии, советуют использовать мобильное приложение «Зарубежный помощник» и оставаться в помещениях при отсутствии угрозы затопления.