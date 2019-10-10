Террорист из Галле винил евреев и мусульман в феминизме и засилье мигрантов

Устроивший накануне стрельбу у синагоги в немецком Галле в течение 35 минут вел трансляцию в сервисе для онлайн-трансляций Twitch, где её посмотрели всего пять человек, сообщила администрация сервиса.

Всего до удаления ролик посмотрели 2200 человек, также видео появилось и на других порталах. В Telegram её посмотрели 15 тысяч пользователей, сообщает The New York Times.

Как сообщает «Медуза» со ссылкой на Spiegel, нападавшим оказался 27-летний Стефан Б., приверженец праворадикальных взглядов, по данным издания, он действовал один.

До нападения он, как пишет The Guardian, выложил на сайте Kohlchan «манифест» с высказываниями антисемитского и расистского характера. По его словам, другой целью для теракта он думал сделать мечеть. Во время трансляции он жаловался мигрантов и феминизм, назвав «причиной всех этих проблем евреев». Кроме того, он выложил фотографии оружия и боеприпасов, которые использовал во время нападения.

Как сообщается, изначально Стефан Б. пытался попасть внутрь мечети, но это ему не удалось, после чего он выстрелил в женщину и поехал в закусочную с кебабами, где застрелил двоих мужчин и несколько раз выстрелил в мертвое тело одного из них. После этого он начал стрелять по пешеходам на улице. Полиция задержала его при попытке скрыться.

Ранее сообщалось, что он также кинул то ли гранату, то ли коктейль Молотова через забор еврейского кладбища. Нападение было приурочено к одному из главных иудейских праздников Йом-Киппур.