В результате стрельбы возле синагоги в немецком Галле погибли два человека

В немецком городе Галле неизвестный открыл стрельбу недалеко от синагоги, после чего скрылся в направлении Лейпцига, сообщает «Медуза» со ссылкой на германские СМИ.

По данным местной полиции, в результате стрельбы погибли два человека. Задержан один подозреваемый, тем не менее полиция перекрыла город и станцию и просит жителей оставаться в домах.

Сообщается, что стрельба произошла возле еврейского кладбища. Также приводятся данные, что на кладбище кинули гранату.

«Русская служба Би-би-си», ссылаясь на очевидца, сообщает, что нападавший метнул зажигательную смесь через стену расположенного рядом с местом стрельбы кладбища.

Издание также передает, что по словам очевидцев, на преступнике была камуфляжная форма и у него имелось несколько видов оружия.

С вечера 8 октября до вечера 9 октября этого года в иудаизме отмечают один из самых главных праздников Йом-Киппур.