СК Удмуртии возбудил дело о доведении до самоубийства после смерти ученого

Управление Следственного комитета по Удмуртии возбудило уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти философа и директора Института человека УдГУ Альберта Разина, передают «Известия Удмуртской республики». В том числе будет рассмотрена версия доведения до самоубийства.

Альберт Разин был доставлен в больницу 10 сентября от здания Госсовета республики, у которого он провел одиночное пикетирование. Уже в первой половине дня врачи констатировали смерть удмуртского ученого.

«Радио Свобода» пишет, что прошлым летом Альберт Разин опубликовал открытое письмо к председателю Госсовета Удмуртии Алексею Прасолову и депутатам Госсовета с требованием не поддерживать законопроект об отмене обязательного изучения языков коренных народов России в средних школах.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)