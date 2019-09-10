В Ижевске умер пенсионер, совершивший самоподжог у здания госсовета Удмуртии

Скончался 79-летний житель Ижевска, совершивший самоподжог у здания госсовета Удмуртии.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на 1-ю республиканскую клиническую больницу, куда пенсионер был доставлен с ожогами более 90% тела.

ЧП случилось утром 10 сентября. Мужчина поджег себя перед входом в здание Госсовета Удмуртии, где должна была начаться сессия. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Сообщается, что покойный был заслуженным деятелем науки Удмуртии, директором Института человека УдГУ. Он выступал за сохранение удмуртского языка и культуры. Ранее активист направлял обращение к депутатам Госсовета с призывом: «Удмуртский этнос исчезает. В ваших силах спасти его!»

Следственное управление СКР по Удмуртии начало проверку по факту произошедшего. Начало сессии Госсовета перенесено на 24 сентября.