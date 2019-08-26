В Жуковском после аварии с A321 модернизируют орнитологическую службу

Аэропорт Жуковский и Летно-исследовательский институт (ЛИИ) им. Громова решили улучшить работу орнитологической службы.

«Совместными усилиями будет создан дополнительный контур биоакустических установок, пропановых пушек и прочего специального оборудования по всему периметру аэродрома», — цитирует РБК замгендиректора управляющей компании аэропорта «Рампорт аэро» Евгения Солодилина. По его словам, такие меры кардинально улучшат орнитологическую обстановку на территории аэропорта.

Модернизация также приурочена к авиасалону МАКС, который пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

Самолет A321, выполнявший рейс «Уральских авиалиний» по маршруту Москва – Симферополь, 15 августа совершил аварийную посадку в кукурузное поле недалеко от аэропорта Жуковсикй. На борту лайнера находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все они выжили, однако пострадали несколько десятков человек. Причиной происшествия стало попадание птиц в оба двигателя самолета.