В Красноярске на крупном продуктовом рынке произошел пожар

В Красноярске на территории продуктового рынка «Енисейский» произошел серьезный пожар.

Как передает «РИА Новости», площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен третий повышенный уровень сложности, сейчас он локализован. Уточняется, что горело складское здание с административными помещениями.

К тушению были привлечены 53 человека и 20 единиц техники. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что на складе вооружения в Ачинске Красноярского края произошел пожар и прогремел ряд взрывов. По последним данным, число пострадавших выросло до 33, один человек погиб.