33 человека пострадали от взрывов на военном складе Красноярского края за август

Число пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае увеличилось до 33 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Уточняется, что после первой волны взрывов в больницы поступило 15 человек, после второй — 18. Один человек погиб.

Стало известно о возобновлении движения поездов на участке Ачинск-2 — Назарово. Ранее поезда пускали в объезд в связи с режимом ЧС на данном участке железной дороги.

Первые взрывы под Ачинском прогремели 5 августа. Пожар был потушен в течение суток. В районе был введен режим ЧС, из радиуса 20 километров эвакуированы 16 тысяч человек, сообщают «Ведомости».