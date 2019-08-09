В Ачинске не объявляли повторную эвакуацию

Целый день 8 августа в группах соцсетей и телеграм-каналах Ачинского района Красноярского края поступает противоречивая информация о повторной эвакуации из-за взрывов около военного склада.

В понедельник на военной части вблизи города Ачинск прогремел взрыв. Из-за сдетонировавших артиллерийских снарядов, которые хранятся на местном военном складе, пришлось эвакуировать население в радиусе 20 километров. Во вторник и среду жители территорий, находящихся в непосредственной близости, начали возвращаться.

Однако в четверг в интернете стали появились сообщения жителей о повторной эвакуации. Жительница Ачинска Лариса рассказала «Собеседнику», что у них эвакуацию не объявляли.

— В Каменке под вечер действительно что-то начало происходить, но не у нас. Я сама лично позвонила в МЧС, но там слухи об эвакуации города назвали ложной тревогой. Для Ачинска все нормально. Повреждений больше всего в Каменке. По сути, это военный городок. Там проживает личный состав, офицеры. Затушить там за один день, я думаю, нереально — слишком близко они находятся к складам.

Подробнее о том, как восстанавливается Ачинск и его окрестности

после взрывов на артиллерийском складе,

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