Неизвестный тайком "дорисовал" картину Шилова стоимостью 9,7 млн

В картинной галерее Александра Шилова неизвестный повредил картину «Портрет художника Суздальцева», дорисовав её.

Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах рассказал, что картину повредили не позднее вечера 17 июля. По информации новостного Telegram-канала Baza, с картины Шилова сначала смыли первый слой, а после дорисовали ее.

Изменения не были замечены несколько недель, потому что были исполнены очень талантливо. В итоге повреждение картины заметил сам художник во время обхода галереи 17 июля.

Полиция проводит проверку, устанавливается сумма причиненного ущерба.