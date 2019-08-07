В Москве на "синей" ветке метро пассажир упал на рельсы

На Арбатско-Покровской линии метро из-за падения человека на рельсы было прервано движение поездов.



По информации пресс-службы Московского метрополитена, пассажир упал на пути на станции «Первомайская» около 16:50, сейчас движение поездов восстановлено. Поезда не ходили от «Партизанской» до «Щелковской» в течение примерно 25 минут из-за того, что пришлось снять напряжение с контактного рельса.



Неделю назад, 30 июля, в московском метро за сутки было зафиксировано три случая падения пассажиров на рельсы.



