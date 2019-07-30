В московском метро за день упали на рельсы три пассажира

В Москве 30 июля зафиксировано три случая падения пассажиров на рельсы в метро.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления полиции на столичном метрополитене.

Два инцидента произошли в первой половине дня на Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях – около 10:00 на станции «Планерная» и около 10:30 на станции «Проспект Мира». Для оказания помощи пострадавшим с контактных рельсов снималось напряжение. Оба пассажира остались живы.

Третий инцидент произошел около 13:13 на станции «Теплый стан» Калужско-Рижской линии. На рельсы упала 79-летняя женщина. Ей оказана медицинская помощь. На оранжевой ветке были временно увеличены интервалы движения поездов.