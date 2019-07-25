Установлено местонахождение возможного заказчика теракта в петербургском метро

Предполагаемый заказчик теракта 2017 года в метро Санкт-Петербурга Сирожиддин Мухтаров может находиться в сирийском Идлибе.

Об этом на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге заявила прокурор Надежда Тихонова, передает ТАСС.

«Возможный заказчик преступления – Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах, в настоящее время находится на территории Сирии, в городе Идлиб», – сказала Тихонова. Она добавила, что мужчина курировал учебный центр подготовки боевиков в городе Алеппо. По словам прокурора, сейчас он ведет пропаганду террористической деятельности в интернете, в том числе через социальные сети.

В результате теракта, произошедшего 3 апреля 2017 года в петербургском метро, погибли 15 человек, ещё 67 получили ранения.