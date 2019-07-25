СБУ задержала и обыскала российский корабль в Одесской области

В четверг, 25 июля, СБУ задержала российский корабль Nika Spirit за блокирование кораблей в Керченском проливе.

Как сказано на странице СБУ в Facebook, российский корабль Nika Spirit был задержан после того, как вошел в порт «Измаил» Одесской области 24 июля. В СБУ полагают, что ранее корабль назывался Neyma и в ноябре 2018 года заблокировал малые артиллерийские корабли «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Керченском проливе.

Ведомство считает, что после инцидента корабль сменил имя. Там также добавили, что на танкере уже прошел обыск, на нем изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы.

Члены экипажа были допрошены, СБУ готовит ходатайство об аресте судна.