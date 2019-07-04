Число жертв паводка в Иркутской области увеличилось до 21

Количество погибших от наводнения в Иркутской области возросло до 21 человека.

Об этом сообщил представитель чрезвычайной комиссии, работающей в городе Тулуне, передает «Интерфакс». Без вести попавшими в настоящее время числятся 14 человек.

Ранее, 3 июля, Sobesednik.ru писал, что число погибших из-за паводка в Иркутской области достигло 20 человек. За медицинской помощью во время наводнения обратились 1,8 тысяч человек. Госпитализированы 313 человек, в том числе 41 ребенок.

Президент России Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Вице-премьер Виталий Мутко на совещании по ликвидации ЧП поручил создать рабочую группу по восстановлению инфраструктуры в регионе.