Спасатели нашли тела еще двоих погибших из-за паводков под Иркутском

Количество погибших в результате паводков в Иркутской области выросло до 20 человек.

Как передает ТАСС, в оперативном штабе по ликвидации ЧС регионального управления МЧС сообщили об обнаружении тел еще двоих погибших в результате наводнения в Иркутской области. Таким образом, число жертв паводка достигло уже 20 человек.

Вице-премьер Виталий Мутко на совещании по ликвидации ЧП поручил создать рабочую группу по восстановлению инфраструктуры в области, в которую войдут представители Минстроя, а также Минздрава, Минэнерго, Минкомсвязи, Минпросвещения, Минсвязи, Минприроды, Минспорта, Минкульта.

Возглавит группу, по данным «Коммерсанта», первый замглавы Минстроя Леонид Ставицкий.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что пять человек из тех, кто числился пропавшим без вести из-за паводков под Иркутском, были найдены живыми.