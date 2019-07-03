Аллюминиевый завод под Иркутском предложил работу пострадавшим от паводка

В Иркутской области «РусАл Братский алюминиевый завод» заявил, что готов принять на работу пострадавших из-за паводка.

Об этом пишет «Интерфакс». Уточняется, что завод готов выделить рабочие места примерно для 100 человек, проживающих в затопленных районах Иркутской области. Нынешние сотрудники завода ликвидируют последствия паводка на территории Тайшетского района.

В пресс-службе регионального управления МЧС в разговоре с «Интерфакс-Сибирь» рассказали, что пять человек из тех, кто числился пропавшим без вести, были найдены.

«Вечером во вторник пропавшими без вести значились 13 человек, в настоящее время их число снизилось до восьми. Пять человек найдены живыми», — подчеркнули в МЧС.

Там также добавили, что число погибших не менялось. Их остается 18 человек.