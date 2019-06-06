В четверг, 6 июня, на станции метро «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской линии мужчина оступился и упал на рельсы.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на руководителя пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.

«Произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого мужчина по собственной неосторожности оступился и упал в момент отсутствия поезда на станции, — рассказал Мышляев. — Мужчине порядка 60 лет, в момент инцидента документов при себе не имел. Полицейские помогли пострадавшему подняться на платформу и проводили его в комнату полиции».

Мышляев также уточнил, что врачи диагностировали у потерпевшего черепно-мозговую травму. Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии введено в график.

Ранее пожилая женщина погибла под колесами поезда на станции «Дмитровская» вечером 4 июня.