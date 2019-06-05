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Пожилая женщина погибла при падении на рельсы в метро "Дмитровская"

Происшествия
10:23, 05 июня 2019

Смертельный инцидент с пассажиром произошел вечером 4 июня на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро.

Как передает «Интерфакс», инцидент произошел около 22:34 вторника на станции «Дмитровская»: женщина пенсионного возраста упала под прибывающий поезд. Отмечается, что машинист, увидев пассажирку, попытался затормозить, однако по инерции поезд наехал на потерпевшую.

Наряд скорой помощи, который незамедлительно прибыл на место, констатировал смерть женщины с предварительным диагнозом «поездная травма, несовместимая с жизнью».

«В целом, инцидент на движение Серпуховско-Тимирязевской линии никоим образом не повлиял. Все службы метро сработали оперативно. По факту смерти пассажира проводится проверка. Информация о происшедшем была направлена в прокуратуру», — сообщил пресс-секретарь УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

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