Избежавший тюрьмы Полонский объявил себя кандидатом в президенты РФ

После заседания Мосгорсуда, где рассматривалась жалоба прокурора, Полонский заявил о желании баллотироваться в президенты РФ.

Ранее Sobesednik.ru писал, что прокурор попросил суд обжаловать решение об освобождении бизнесмена Полонского и назначить ему восемь лет колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей. Однако суд отказался удовлетворить жалобу прокурора.

Как сообщает РИА «Новости», после заседания Мосгорсуда, на котором рассматривалася вопрос обжалования решения суда по делу Полонского, бизнесмен объявил журналистам о своем желании баллотироваться на пост президента РФ.

«Я официально объявляю, что выдвигаю себя на пост президента Российской Федерации», — приводит агентство слова бизнесмена.

Напомним, Полонского признали виновным в мошенничестве на 2,6 миллиарда рублей при строительстве в Москве жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублёвская ривьера», однако бизнесмена освободили из-под ареста из-за истечения сроков давности.